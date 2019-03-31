В Саранске прошли совещания с работодателями

На базе ГКУ РМ «ЦЗН Саранский» были проведены отраслевые совещания с работниками кадровых служб предприятий, организаций и учреждений Саранска.

В ходе указанных совещаний были рассмотрены вопросы, касающиеся трудоустройства граждан, имеющих инвалидность. Кроме того, отдельное внимание было уделено реализации мероприятий по организации профессионального и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, а также по переобучению и повышению квалификации работников организаций в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда.

В совещаниях приняли участие представители 105 организаций Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru