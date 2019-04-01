В Саранске легковушка сбила ребенка и пенсионера на пешеходном переходе

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил ребенка и пенсионера на пешеходном переходе.

Происшествие произошло утром 31 марта. 51-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21124, двигаясь по улице Гагарина, совершил наезд на 5-летнюю девочку и 68-летнего пенсионера, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшие были госпитализированы. О характере травм, полученных ребенком и пенсионером, не сообщается.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф