В Саранске медицинский работник пойдет под суд за покупку и хранение марихуаны

В Саранске суд вынесет приговор в отношении медицинского работника, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков.

Утром 16 января нынешнего года работник одного из медицинских учреждений Саранска встретился со своим знакомым и приобрел у него 7 грамм марихуаны для личного потребления. В тот же день обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов во дворе дома, расположенного по адресу – улица Семашко.

В ходе предварительного следствия медицинский работник полностью признал свою вину.

В скором времени суд вынесет приговор в отношении обвиняемого.

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Источник: 13.мвд.рф