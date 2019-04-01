Три жительницы Саранска стали жертвами неизвестных мошенников

Три жительницы Саранска лишились денежных средств, поверив неизвестным мошенникам.

Недавно 30-летней жительнице Саранска позвонил ранее незнакомый ей мужчина, который представился работником банка и предложил подключить услугу по защите денег от неправомерного снятия. Горожанка приняла данное предложение. После этого незнакомец попросил женщину сообщить ему номер её банковской карты и код безопасности от платежного устройства. Предоставив якобы работнику банка необходимую информацию, жительница Саранска обнаружила, что с её счета были сняты денежные средства в сумме 12360 рублей.

Аналогичным способом были ограблены две жительницы Ленинского района Саранска. Горожанки лишились 4300 и 2700 рублей.

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Источник: 13.мвд.рф