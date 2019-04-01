В Саранске в ДТП пострадала 28-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 28-летняя девушка.

Происшествие произошло 31 марта на улице Севастопольской. По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Киа-Рио», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка «Рено». Девушка была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель легковушки сбил ребенка и пенсионера на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф