В Мордовии осужденные приняли участие в конкурсе пародий

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс пародий под названием «Один в один».

В рамках указанного мероприятия осужденные женщины перевоплотились в известных певцов, максимально похоже представляли звезд и удивили зрителей не только схожестью с популярными персоналиями, но и весьма достойными вокальными способностями.

Посетители рассматриваемого мероприятия получили огромный заряд юмора и позитивных эмоций.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su