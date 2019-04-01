В Саранске обсудили готовность к паводку

1 апреля в администрации Саранска в ходе оперативного совещания были обсуждены вопросы, касающиеся готовности сил и средств к паводку.

Представитель ГУ МЧС РФ по Мордовии сообщил, что в настоящее время уровень воды в пойме реки Инсар составляет 216 см. Стоит отметить, что неблагоприятный уровень равен 460 см. Также сотрудник ведомства доложил, что подъем сдерживают ночные заморозки.

Совместно с администрацией Октябрьского района представителями МЧС было отработано 529 домовладений с охватом 1804 жителя по мерам безопасности во время половодья.

Руководитель администрации Октябрьского района Сергей Мальченков заявил, что все поручения по подготовке к паводку, которые были даны главой Саранска Петром Тултаевым, выполнены в полном объеме.

Директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Игорь Бутяйкин доложил о круглосуточном дежурстве аварийных бригад.

Пётр Тултаев сообщил о том, что 2 апреля он лично проверит состояние шандор.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники МЧС подготовились к паводку.

Источник: adm-saransk.ru