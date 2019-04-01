В Саранске произошел пожар на парковке ТРЦ «Сити-Парк»

В Саранске произошел пожар на парковке торгово-развлекательного центра.
Ранним утром 1 апреля сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре «Сити-Парк», который расположен по адресу – улица Волгоградская. На втором этаже парковки указанного заведения загорелся утеплитель.
На место происшествия в кратчайшие сроки прибыли подразделения пожарно-спасательных частей №№1, 5 и 31.
В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru