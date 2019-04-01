Над одной из колоний Мордовии перехватили квадрокоптер с мобильными телефонами

В исправительной колонии №12 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Неизвестные преступники с помощью квадрокоптера пытались передать осужденным два мобильных телефона. На подлете к жилой зоне указанного исправительного учреждения сотрудники ФСИН и ФСБ, используя специальную технику, перехватили управление летательным аппаратом.

Мобильные телефоны были изъяты.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su