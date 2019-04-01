Команда УФСИН РФ по Мордовии стала победителем хоккейного турнира под названием «Содружество УИС 2019».

Указанные соревнования недавно завершились в Ульяновске. В ходе напряженной борьбы представители УФСИН РФ по Мордовии смогли одержать победу на данных состязаниях. Второе место заняла команда Ульяновской области.

На торжественной церемонии закрытия временно исполняющий обязанности начальника УФСИН РФ по Ульяновской области Дмитрий Чуриков вручил победителям призы.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники ФСИН провели турнир по мини-футболу.

Источник: 13.fsin.su