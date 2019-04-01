В Инсаре горела баня

В Инсаре пожарные ликвидировали возгорание бани.

Указанное происшествие произошло днём 31 марта. На одной из улиц Инсара загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания бани.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошел пожар на парковке торгово-развлекательного центра.

Источник: 13.mchs.gov.ru