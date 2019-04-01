В Саранске водитель иномарки врезался в забор

В Саранске иномарка врезалась в забор.
Происшествие произошло поздним вечером 31 марта на пересечении улиц Старопосадской и Александра Невского. По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Ниссан-Кашкай» в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство врезалось в забор.
Какая-либо информация о пострадавших в данном ДТП пока что не поступала.
Очевидцы утверждают, что водитель иномарки пребывал в состоянии алкогольного опьянения, но официально данные сведения пока что не были подтверждены.
По информации, опубликованной свидетелями ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».
Фото разместил Илья Москаев.
Ранее сообщалось, что в Саранске водитель легкового автомобиля сбил ребенка и пенсионера на пешеходном переходе.
Источник: vk.com/saransk_photo