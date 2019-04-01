В Саранске водитель иномарки врезался в забор

В Саранске иномарка врезалась в забор.

Происшествие произошло поздним вечером 31 марта на пересечении улиц Старопосадской и Александра Невского. По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Ниссан-Кашкай» в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство врезалось в забор.

Какая-либо информация о пострадавших в данном ДТП пока что не поступала.

Очевидцы утверждают, что водитель иномарки пребывал в состоянии алкогольного опьянения, но официально данные сведения пока что не были подтверждены.

По информации, опубликованной свидетелями ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото разместил Илья Москаев.

Ранее сообщалось, что в Саранске водитель легкового автомобиля сбил ребенка и пенсионера на пешеходном переходе.

Источник: vk.com/saransk_photo