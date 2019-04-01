В Торбеево загорелась баня

В Торбеево произошло возгорание бани.

Поздним вечером 31 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Первомайской. Возле дома №16, расположенного по указанному адресу, внезапно воспламенилась баня. Площадь распространения огня составила 24 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате возгорания бани никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошел пожар на парковке торгово-развлекательного центра «Сити-Парк».

Источник: 13.mchs.gov.ru