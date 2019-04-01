Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 4:2 обыграла ХК «Чебоксары»

Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 4:2 одержала победу над ХК «Чебоксары».

Указанный матч прошел 31 марта.

В первом периоде первую шайбу в ворота команды из Чебоксар отправил Горячев. Спустя некоторое время счет сравнял Созонов. Во втором периоде обе команды записали на свой счет ещё по одной шайбе. Изначально Гриф вывел «Мордовию» вперед, но спустя несколько минут Никулин сравнял счет. В третьем период Бакулин и Гриф отправили в ворота соперников из Чебоксар по одной шайбе. В итоге матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Мордовии».

В настоящее время мордовская команда лидирует в серии со счетом 3:2.

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Источник: hcmordovia.ru