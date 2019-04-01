В Мордовии растет производство молока

В Мордовии увеличиваются показатели производства молока.

По валовому производству молока животноводство Мордовии завершило прошлый год с результатом 434 тыс. тонн, по молочной продуктивности коров - 6320 кг на одну голову.

К началу апреля в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах региона было произведено 93 тыс. тонн молока, что на 4% превышает те показатели, которые имели место в первом квартале минувшего года.

За три первых месяца нынешнего года молочная продуктивность коров в Мордовии составила 1585 кг, что на 75 кг выше показателя первого квартала минувшего года. Самая высокая прибавка молочной продуктивности наблюдается в Ромодановском (+ 221 кг) и Кочкуровском (+ 219 кг) районах.

По информации «Известий Мордовии».

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