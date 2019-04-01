В Саранске торговый представитель подозревается в присвоении денег

В Саранске 30-летний торговый представитель подозревается в присвоении денежных средств.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 30-летний житель Саранска, который работает торговым представителем, в период с июня по декабрь минувшего года не вносил в кассу выручку, полученную в результате реализации товара в розничных магазинах. Размер недостачи составил более 132 тыс. рублей.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф