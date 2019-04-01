В Саранске скоро пройдут соревнования по спортивной ходьбе

В Саранске пройдут соревнования по спортивной ходьбе.

Региональные соревнования по спортивной ходьбе памяти директора ШВСМ, мастера спорта Александра Певцова и мастера спорта Виктора Арсенюка пройдут 6 апреля. Футбольно-легкоатлетический манеж ГАУ РМ «СШОР по легкой атлетике» станет местом проведения данных состязаний.

За медали будут бороться спортсмены из практически всех районов Мордовии.

Кроме того, во время открытия турнира состоится показательный заход в дисциплине «Северная (скандинавская) ходьба», участниками которого станут студенты высших учебных заведений Мордовии.

По информации «Известий Мордовии».

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