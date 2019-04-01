Стали известны районы Мордовии с самой высокой смертностью

Были названы районы Мордовии с самыми высокими показателями смертности.

В настоящее время наиболее высокие показатели смертности населения имеют место в Темниковском, Большеберезниковском и Теньгушевском районах. Стоит отметить, что в указанных районах также была зафиксирована самая низкая в регионе рождаемость.

Кроме того, в данный момент в Мордовии наблюдается уровень смертности, который выше средних показателей по стране.

По мнению главы Мордовии Владимира Волкова, для снижения уровня смертности нужно не только улучшить медицинское обслуживание населения, но и решить ряд социальных проблем, среди которых алкоголизм, курение и другие.

Также читайте о том, что в Саранске обсудили готовность к паводку.

Источник: mk-saransk.ru