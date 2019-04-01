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Пётр Тултаев потребовал отключить от тепла его кабинет

Пётр Тултаев потребовал отключить от тепла его кабинет

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился отключить от тепла его кабинет.

Во время оперативного совещания, которое прошло 1 апреля в администрации Саранска, Пётр Тултаев сообщил, что он получил от горожан немало писем с жалобами на очень высокую температуру в квартирах. Градоначальник отметил, что нужно убавить подачу тепла, поскольку сложившаяся ситуация даст о себе знать в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, глава городской администрации поручил отключить от тепла его кабинет.

Также Пётр Тултаев сообщил, что на прошлой неделе он встречался с представителями ресурсоснабжающей организации и обсуждал данный вопрос. Технические правила эксплуатации энергоустановок многоквартирных домов предусматривают, что температура в подающем трубопроводе должна быть не ниже 70 градусов. В противном случае будут иметь место жалобы горожан на недостаточно высокую температуру горячей воды. В Саранске начитывается 102 теплопункта ОАО «СаранскТеплоТранс», 75 из которых оснащены корректирующими насосами. Представители ОАО «СаранскТеплоТранс» говорят о том, что у них есть температурный график, согласно которому они включают эти насосы. Но не все тепломагистрали имеют данные насосы.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что в Саранске обсудили готовность к паводку.