Пётр Тултаев потребовал отключить от тепла его кабинет

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился отключить от тепла его кабинет.

Во время оперативного совещания, которое прошло 1 апреля в администрации Саранска, Пётр Тултаев сообщил, что он получил от горожан немало писем с жалобами на очень высокую температуру в квартирах. Градоначальник отметил, что нужно убавить подачу тепла, поскольку сложившаяся ситуация даст о себе знать в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, глава городской администрации поручил отключить от тепла его кабинет.

Также Пётр Тултаев сообщил, что на прошлой неделе он встречался с представителями ресурсоснабжающей организации и обсуждал данный вопрос. Технические правила эксплуатации энергоустановок многоквартирных домов предусматривают, что температура в подающем трубопроводе должна быть не ниже 70 градусов. В противном случае будут иметь место жалобы горожан на недостаточно высокую температуру горячей воды. В Саранске начитывается 102 теплопункта ОАО «СаранскТеплоТранс», 75 из которых оснащены корректирующими насосами. Представители ОАО «СаранскТеплоТранс» говорят о том, что у них есть температурный график, согласно которому они включают эти насосы. Но не все тепломагистрали имеют данные насосы.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что в Саранске обсудили готовность к паводку.