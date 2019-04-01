Был назван лидер голосования по выбору маршрута в микрорайон Юбилейный

23 марта на сайте администрации Саранска стартовало голосование по выбору маршрута общественного транспорта во второй микрорайон Юбилейного.

На утро 1 апреля число проголосовавших составляло 8006 человек. Пока что голоса распределились следующим образом: за маршрут «Юбилейный» – ул.Севастопольская – ул.Волгоградская – ул.Коммунистическая – ул.Ботевградская – ул.Полежаева – пр.Ленина – ул.Коммунистическая – ул.Волгоградская – ул.Севастопольская – «Юбилейный» отдано 2882 голоса, за маршрут «Юбилейный» – ул.Севастопольская – пр.70 лет Октября – ул.Косарева – Республиканская больница №5 – 2552 голоса, за направление «Юбилейный» – ул.Севастопольская – ул.А.Невского – пр.50 лет Октября – ул.Энгельса – ул.Ульянова – 2158 голосов, за маршрут «Юбилейный» – ул.Севастопольская – ул.Волгоградская – ул.Коммунистическая – пр.Ленина – ж/д вокзал – 414 голосов.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что данное голосование ещё раз доказывает, что городская власть должна чаще посредством проведения опросов спрашивать мнение людей.

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Источник: adm-saransk.ru