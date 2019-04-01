В Саранске на выходных стартует акция «Чистый город»

6 апреля в Саранске стартует уже успевшая стать традиционной акция под названием «Чистый город».

1 апреля глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания заявил, что ежегодно после таяния снега на улицах города наблюдается очень много грязи. Градоначальник призвал подчиненных привлекать управляющие компании и муниципальные предприятия к уборке вверенных им территорий. Главам районных администраций Пётр Тултаев поручил провести совещание с представителями предприятий разных форм собственности и напомнить им о необходимости проведения субботников на закрепленных за ними территориях.

6 апреля сотрудники городской администрации и казенных учреждений Саранска откроют акцию «Чистый город». Пётр Тултаев отметил, что данное мероприятие не будет разовым. По мнению градоначальника, ему и его подчиненным нужно будет выйти на субботники 4-5 раз.

Ранее сообщалось, что Пётр Тултаев распорядился привести в порядок торгово-офисные и административные здания.

Источник: adm-saransk.ru