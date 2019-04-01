В Саранске при обрушении здания погибли два человека

В Саранске по причине обрушения заброшенного здания погибли два человека.

Днём 1 апреля на улице 1-я Промышленная во время демонтажа здания обрушилась часть конструкции.

В результате данного инцидента погибли двое рабочих. Ещё один был доставлен в одну из больниц Саранска.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru