34-летний житель Мордовии до смерти избил 39-летнего мужчину

В Рузаевке был заключен по стражу 34-летний мужчина, который до смерти избил 39-летнего жителя одного из сёл Рузаевского района.

Вечером 23 марта текущего года 34-летний гражданин жестоко избил 39-летнего жителя села Татарская Пишля. 24 марта пострадавший был госпитализирован. Через несколько дней сельчанин скончался от полученных во время избиения телесных повреждений.

В отношении 34-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru