В Саранске в ДТП пострадал 35-летний мужчина

В Ленинском районе Саранска произошло ДТП, в результате которого пострадал 35-летний мужчина.

ДТП произошло утром 1 апреля на улице Республиканской. По предварительной информации, 45-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу марки ГАЗ, вследствие чего транспортные средства столкнулись. После этого микроавтобус врезался в припаркованную поблизости легковушку марки «Киа».

35-летний пассажир микроавтобуса самостоятельно обращался за медицинской помощью в МРЦКБ. Мужчине было рекомендовано лечение по месту жительства.

Ранее сообщалось, что в Саранске легковушка сбила пенсионера и ребенка на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф