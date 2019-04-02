В Мордовии заключенному прислали посылку с наркотиками

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку доставки запрещенных предметов в лечебное исправительное учреждение.

28 марта в лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии, расположенном в посёлке Лесной Зубово-Полянского района, правоохранители в комнате досмотра передач, осматривая одну из посылок, обнаружили и конфисковали пять полимерных свертков с амфетамином общей массой 3,47 грамма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что над одной из колоний Мордовии перехватили квадрокоптер с мобильными телефонами.

Источник: 13.мвд.рф