Полицейские задержали двух мужчин, которые сбывали фальшивые деньги в Саранске

Сотрудники МВД по Мордовии задержали двух сбытчиков поддельных денежных средств.

19 марта два жителя Чердаклинского района Ульяновской области 1985 и 1998 годов рождения на автомобиле, которым управлял их знакомый, приехали в Мордовию, дабы сбыть фальшивые банкноты. Подозреваемые заранее нашли на различных сайтах объявления о продаже дорогостоящих мобильных телефонов и договорились с их авторами о покупке товара, преднамеренно назначив встречи в темное время суток, чтобы продавцы не заметили, что денежные купюры являются поддельными. В общей сложности жители Ульяновской области сбыли в Саранске 14 фальшивых банкнот. Жертвами подозреваемых стали два человека.

Полицейские задержали сбытчиков фальшивых денег по месту жительства.

Ленинский районный суд города Саранска принял решение об аресте подозреваемых.

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Источник: 13.мвд.рф