В Мордовии сотрудник следственного изолятора провел встречу со студентами

Инструктор группы кадров и работы с личным составом следственного изолятора №2 УФСИН РФ по Мордовии Андрей Токаренко провел беседу со студентами Рузаевского железнодорожно-промышленного техникума.

В ходе указанной беседы студенты получили информацию об административной и уголовной ответственности, которую несут граждане, совершившие различные правонарушения и преступления.

Во время беседы основное внимание было акцентировано на недопустимости противоправного поведения, влияющего на дальнейшую жизнь и трудоустройство.

Кроме того, Андрей Токаренко ответил на многочисленные вопросы студентов о службе в уголовно-исполнительной системе.

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Источник: 13.fsin.su