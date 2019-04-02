В одной из квартир Саранска загорелся пол

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Указанное происшествие произошло в ночь на 2 апреля. В одной из квартир дома №35, корп. 195, расположенного по адресу – улица Мордовская, на кухне загорелся пол. В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru