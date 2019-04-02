25-летнего жителя Саранска осудили за продажу наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков.

9 декабря прошлого года 25-летний злоумышленник получил от неустановленного лица информацию о местонахождении наркотика с целью его последующего сбыта. В тот же день молодой человек поместил запрещенное вещество в так называемый тайник на территории Октябрьского района Саранска.

26 декабря парень получил от указанного неустановленного лица наркотик для последующего сбыта. В тот же день молодой человек был задержан полицейскими.

Решением Ленинского районного суда города Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 6,5 лет лишения свободы.

Также читайте о том, что полицейские задержали двух мужчин, которые сбывали фальшивые деньги в Саранске.

Источник: prokrm.ru