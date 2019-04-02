В Саранске спасатели рассказали школьникам о мерах безопасности в весенний период

В Саранске сотрудники МЧС провели для учеников одной из местных школ занятие по мерам безопасности в весенний период.

На базе Саранского поисково-спасательного отряда с учащимися школы №3 городского округа Саранск было проведено занятие по мерам безопасности на водоёмах в весенний период, а также были отработаны навыки спасания и оказания помощи пострадавшим.

В ходе указанного занятия школьникам были показаны автомобильная и специальная техника, плавсредства и спасательное оборудование, которыми оснащена группировка сил и средств для проведения спасательных мероприятий во время паводка.

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Источник: 13.mchs.gov.ru