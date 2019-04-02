В Мордовии студенты познакомились с работой полицейских-психологов

Сотрудники группы психологической работы УРЛС МВД по Мордовии организовали День открытых дверей для студентов факультета дополнительного образования МГУ им. Н.П. Огарева.

Старший психолог УРЛС МВД по Мордовии, капитан внутренней службы Сергей Лукьянов рассказал студентам об особенностях работы и психологических аспектах отбора кандидатов на службу в полицию. Особый интерес у студентов вызвал полиграф. Оборудование, регистрирующее психофизиологические реакции, позволяет мгновенно определять эмоциональное состояние преступника, что существенно облегчает работу.

Подобные мероприятия имеют огромное значение для студентов, поскольку они способствуют профессиональной ориентации и правильному пониманию работы полиции.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудник следственного изолятора провел встречу со студентами.

Источник: 13.мвд.рф