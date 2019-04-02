В Зубово-Полянском районе горел мусор

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание мусора.
Днём 1 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Булдыгино. Возле дома №85, который расположен по адресу – улица Центральная, загорелся мусор. Площадь распространения пламени составила 10 квадратных метров.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Специалисты в настоящее время выясняют, по какой причине произошло возгорание мусора.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru