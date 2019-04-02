Прокуратура Мордовии добилась признания недействительным договора аренды имущества

В Мордовии прокуратура в судебном порядке добилась признания недействительным договора аренды муниципального имущества.

В июне прошлого года между МУП Инсарского муниципального района «Энергосервис» и одной из местных организаций был заключен договор аренды канализационной насосной станции, срок эксплуатации которой составляет более 5 лет, без предварительного проведения торгов, что является нарушением действующего законодательства.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным указанного договора.

Ранее сообщалось, что в Мордовии по требованию прокуратуры были досрочно прекращены полномочия депутата.

Источник: prokrm.ru