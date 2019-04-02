В Мордовии начальница почтового отделения обвиняется в присвоении денег

В Чамзинском районе по обвинению в присвоении денежных средств пойдет под суд начальница почтового отделения.

В период с 6 июля 2017 года по 27 апреля прошлого года гражданка Липасова, занимая должность начальника отделения почтовой связи Алексеевка Атяшевского почтамта УФПС РМ — филиала ФГУП «Почта России», используя служебное положение, присвоила вверенные ей денежные средства в сумме 60,5 тыс. рублей.

В отношении гражданки Липасовой было возбуждено уголовное дело.

В скором времени обвиняемая предстанет перед судом.

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Источник: prokrm.ru