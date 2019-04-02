В Саранске прошла операция «Чистые стекла»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Чистые стекла».

В рамках указанного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяли выявлению транспортных средств со стеклами, светопропускание которых не соответствует действующим нормам.

В течение одного дня сотрудники Госавтоинспекции выявили 48 нарушений указанного типа. В отношении автомобилистов, стекла машин которых сильно загрязнены или же тонированы, были составлены административные материалы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске прошла операция «Детское кресло».

Источник: 13.мвд.рф