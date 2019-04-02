В Саранске школьники избили сверстницу

В Саранске сотрудники следственных органов проводят проверку по факту избиения ученицы одной из местных школ сверстниками.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что несколько учеников школы №17 избили свою сверстницу. Подростки сняли издевательства над школьницей на видеокамеру. Данный ролик был опубликован в социальных сетях.

В настоящее время сотрудники следственных органов проводят проверку по данному факту, в ходе которой будут установлены личности подростков, принявших участие в инциденте, а также обстоятельства, которые способствовали совершению противоправных деяний.

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Источник: mordovia.sledcom.ru