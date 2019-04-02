В Мордовии ввели режим ЧС

На территории Мордовии был введен режим чрезвычайной ситуации.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мордовии 2 апреля провела заседание. В ходе данного заседания было принято решении о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации по причине выпревания.

С докладами по данному вопросу выступили представители заинтересованных министерств и ведомств.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru