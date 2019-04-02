Интернет-мошенник ограбил 20-летнего жителя Саранска

В Саранске 20-летний местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который действовал от имени его приятеля.

Недавно в одной из популярных социальных сетей 20-летний житель Саранска получил сообщение со страницы своего товарища с просьбой одолжить 2650 рублей для срочного погашения задолженности по кредиту. Молодой человек перечислил деньги на указанный в данном сообщении счет.

После этого парень связался со своим другом, который сообщил, что его аккаунт был взломан неизвестным мошенником.

Полицейские устанавливают личность мошенника, ограбившего жителя Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф