Полицейские разыскивают пропавшую без вести жительницу Рузаевки

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшую без вести жительницу Рузаевки.

Резепова Вера Сергеевна 1956 года рождения, проживающая в Рузаевке, 30 марта ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно. На связь с родными и близкими женщина не выходит.

Известно, что разыскиваемая гражданка была одета в черную куртку, синий халат и зимние сапоги черного цвета. Женщина страдает психическим расстройством.

Все, кто что-либо знает о местонахождении гражданки, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83451)4-03-89, 4-03-70, 38-56-64 или 02.

Ранее сообщалось, что в Саранске полицейские разыскивают подозреваемых в краже алкогольной продукции.

Источник: 13.мвд.рф