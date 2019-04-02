Советы дачнику: севооборот овощных культур

При чередовании культур дачникам надо учитывать ряд условий. Основные из них – потребность культуры в питании, отнесенность к биологическому семейству, а также зараженность почвы вредителями. Важно помнить, что культуру можно вернуть на предыдущее место не раньше, чем через 3-4 года.

Вот основные правила учета предшественников овощей:

Томаты лучше сажать там, где ранее росли цветная и ранняя капуста, огурцы, кабачки, тыквы, зелень и морковь. Возможна высадка томатов после чеснока, лука, пряных трав, свеклы и средних и поздних сортов капусты.

Для капусты лучшими предшественниками будут являться кабачок, огурец, бобовые и тыква. Причем важно, что ранний картофель и морковь подходят для средних и поздних сортов капусты. Рание сорта и цветную капусту допустимо сажать после лука и чеснока.

Лук и чеснок, которые выращиваются для зелени, предпочтительно высаживать на грядки, где раньше росли цветная и ранняя капуста, огурцы, кабачки, тыква, ранний картофель и бобовые - бобы, фасоль, горох.

Идеальные предшественники огурцов, кабачков, тыквы – бобовые, лук и чеснок, а также ранняя и цветная капуста, кукуруза.

Горох лучше сажать после любых видов капусты, раннего картофеля, огурцов, кабачков и тыквы, а также патиссонов.

Лучшие предшественники моркови – картофель, капуста, зелень и пряности, а также огурцов и кабачков.

Перец и баклажаны рекомендуется сажать после огурцов, лука и моркови.

В качестве предшественников свеклы идеально подойдут зелень и пряные травы, а также картофель, огурцы и т.п.

Хорошими предшественниками картофеля станут такие культуры, как кабачки, чеснок и бобовые.

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