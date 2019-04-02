В Саранске прошла операция «Нетрезвый водитель»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».
Указанное мероприятие проводилось 30 и 31 марта. Рассматриваемая операция была направлена на пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, пребывающими в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции выявили 9 автомобилистов, которые сели за руль в состоянии опьянения. В отношении нарушителей были составлены административные материалы.
Ранее сообщалось, что в Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Чистые стекла».
Источник: гибдд.рф