В Саранске прошла операция «Нетрезвый водитель»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Указанное мероприятие проводилось 30 и 31 марта. Рассматриваемая операция была направлена на пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, пребывающими в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции выявили 9 автомобилистов, которые сели за руль в состоянии опьянения. В отношении нарушителей были составлены административные материалы.

Ранее сообщалось, что в Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Чистые стекла».

Источник: гибдд.рф