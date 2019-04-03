Полицейские разыскивают жителя Саранска, который уклоняется от уплаты алиментов

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в уклонении от уплаты алиментов.

Чуваткин А.М. 1988 года рождения, проживающий в Саранске, подозревается в неуплате алиментов. Чтобы избежать ответственности за указанное правонарушение, мужчина скрылся из поля зрения правоохранителей.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится разыскиваемый гражданин, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342)25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшую без вести жительницу Рузаевки, которая страдает психическим расстройством.

Источник: 13.мвд.рф