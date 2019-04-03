В Зубовой Поляне произошел крупный пожар

В Зубовой Поляне произошло возгорание производственного цеха.

Указанное происшествие произошло вечером 2 апреля. На одной из улиц упомянутого населенного пункта загорелся производственный цех. Имело место горение пиломатериала и

оборудования по переработке дерева. Площадь распространения пламени составила 2000 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты работают над установлением причины масштабного возгорания.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru