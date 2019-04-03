В Мордовии был задержан мужчина, подозреваемый в серии краж

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 60-летнего мужчину без определенного места жительства, который подозревается в совершении нескольких краж.
Ранее судимый 60-летний гражданин, который в настоящее время не имеет постоянного места жительства, заходил в различные учреждения региона, находил помещения, за которыми никто не присматривал, и похищал оттуда ценности.
Мужчина совершил преступления в медицинских, государственных и офисно-административных учреждениях, расположенных в Саранске, Рузаевском и Зубово-Полянском районах.
Полицейские установили причастность гражданина к совершению пяти краж. Сумма ущерба, причиненного пострадавшим действиями подозреваемого, составляет более 20 тыс. рублей. Деньги мужчина тратил на отдых в кафе и проживание в гостинице.
Кроме того, в данный момент устанавливается причастность подозреваемого к ещё двум кражам в Ромодановском и Чамзинском районах.
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Источник: 13.мвд.рф