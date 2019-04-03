В Ардатовском районе в ДТП пострадали два человека

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло 2 апреля на 77-м километре дороги, соединяющей Комсомольский и Ардатов. По предварительной информации, 54-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Дастер», не сумев рассчитать безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди автомобиль марки ВАЗ-21099.

Предполагаемый виновник ДТП и водитель ВАЗа получили многочисленные ушибы и ссадины.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП пострадал 35-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф