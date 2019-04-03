В Саранске открылась «Лаборатория безопасности»

В Саранске открылся центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности».

В церемонии торжественного открытия указанного центра приняли участие руководители заинтересованных ведомств региона, педагоги и школьники, которые первыми приняли участие в уроке безопасности.

Дети, которые пройдут обучение в рамках курса «Лаборатория безопасности», будут чувствовать себя на дорогах более ответственно и безопасно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф