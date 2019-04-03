В Саранске 34-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске в результате падения в салоне пассажирского автобуса пострадала 34-летняя женщина.

Указанный инцидент произошел днём 2 апреля в Октябрьском районе города. По предварительным данным, 49-летний водитель пассажирского автобуса марки МАЗ, двигаясь по улице Волгоградской, резко затормозил, по причине чего в салоне транспортного средства упала 34-летняя женщина.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Медики осмотрели женщину на месте инцидента. Гражданке был назначен курс амбулаторного лечения.

Ранее сообщалось, что в Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф