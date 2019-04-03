В Саранске стартовала экологическая акция «Сохраним лес»

В Саранске стартовала экологическая акция под названием «Сохраним лес».

Главной целью указанной акции является развитие культуры раздельного сбора мусора. Горожане могут принести макулатуру по адресу – проспект Ленина, 12. Все участники акции получат сертификаты. Тем горожанам, которые сдадут более 15 кг макулатуры, будут вручены подарки.

Стоит отметить, что рассматриваемая акция в настоящее время проводится во всех регионах России. По итогам акции будут определены регионы-лидеры.

По информации «Известий Мордовии».

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