В Саранске горел картон

В Саранске произошел пожар в цехе по переработке бумажно-целлюлозной продукции.

Происшествие произошло днём 2 апреля. В указанном цехе, расположенном по адресу – Александровское шоссе, загорелся прессованный картон. Имело место сильное задымление. Площадь распространения пламени составила 20 квадратных метров.

Сотрудникам МЧС удалось избежать распространения огня на складируемый картон.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания прессованного картона в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru