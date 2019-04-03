В Мордовии осужденные приняли участие в конкурсе «Мисс разочарование»

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошла юмористическая концертная программа под названием «Мисс разочарование».

Указанное мероприятие стало шутливой пародией на недавно проведенный конкурс «Мисс очарование». Участницами юмористической концертной программы стали девять женщин.

Программа пародийного конкурса состояла из трех этапов. Участницы мероприятия рассказывали о себе в стихах, демонстрировали свои таланты и умение держаться на сцене. Действие происходило в шутливой форме.

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Источник: 13.fsin.su